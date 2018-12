AICEP assina dois novos acordos com empresas chinesas

No âmbito de visita oficial do Presidente da China, Xi Jinping, a Portugal, a AICEP assinou hoje acordos com empresas chinesas para promover o investimento em Portugal e apoiar as empresas portuguesas a exportar mais para este mercado.

Foi assinado um memorando de entendimento entre a COFCO International e a AICEP para a criação do Centro de Excelência “para serviços corporativos partilhados da COFCO International, em Matosinhos”, revela a AICEP.

Este acordo foi assinado por Jun Lv, Chairman da COFCO Corporation, e Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP.

O novo Centro de Excelência no Porto começou a operar este mês e permitirá criar 400 novos postos de trabalho, em áreas como TI, procurement, recursos humanos e finanças, prestando serviços de última geração aos negócios da COFCO International a nível global.

A AICEP também assinou um acordo com a JD.com, plataforma de E-Commerce, terceira maior internet company do mundo, concorrente da Tmall e Taobao (ambos do grupo Alibaba), com uma carteira de clientes estimada em 300 milhões, anuncia a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., que é uma entidade empresarial do Estado Português que visa o desenvolvimento e a execução de políticas estruturantes e de apoio à internacionalização da economia portuguesa.

“Estamos muito contentes por concretizar estas parcerias estratégicas com importantes empresas chinesas. Vamos abrir portas a novas oportunidades de negócio para as empresas portuguesas e continuar a promover Portugal como destino de investimento”, referiu o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

Estes acordos somam-se ao acordo de parceria estratégica com o gigante chinês de E-Commerce Alibaba, que a AICEP assinou no passado dia 29 de novembro, para facilitar o acesso das empresas portuguesas aos 600 milhões de consumidores chineses, recorda a agência.

A China é um mercado muito relevante para Portugal e as relações bilaterais entre os dois países têm crescido. A China passou de 28º cliente das exportações portuguesas, em 2008, para o 11º em 2017, revela a agência,

A AICEP recorda que a China faz, aliás, parte de um conjunto de geografias consideradas de alto potencial (mercados core) no Plano Estratégico da AICEP para o triénio 2017-2019, “tendo em consideração a margem de progressão das exportações nacionais para o mercado e o potencial de atração de investimento estrangeiro”.