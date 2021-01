Ana Gomes fica em segundo lugar nas presidenciais com até 17,1%

Ana Gomes ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais deste domingo, que foram ganhas pelo incumbente , Marcelo Rebelo de Sousa, segundo as projeções divulgadas pela RTP, SIC e TVI, enquanto o candidato do Chega, André Ventura, ficou no terceiro posto.

A ex-eurodeputada socialista obteve, segundo as sondagens à boca da urna da RTP, entre 13% e 16%, enquanto na mesma sondagem André Ventura recolhou entre 9% e 12%.

Segundo a SIC, Ana Gomes recolhe entre 13,1% e 17,1%, face aos 10,1% e 14,1% do candidato do Chega.

O inquérito da TVI coloca a socialista com entre 12,2% até 16,2% e André Ventura com entre 9,9% e 13,9%.

[Atualizada às 20h40]