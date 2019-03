André Jordan Group e a Oaktree Capital Management vão investir mais de 500 milhões de euros no Belas Clube de Campo

O André Jordan Group estabeleceu esta quinta-feira uma parceria com fundos geridos pela Oaktree Capital Management L.P. (“Oaktree”), uma das maiores gestoras de investimentos alternativos a nível mundial, para o desenvolvimento do Belas Clube de Campo, num investimento acima dos 500 milhões de euros.

Esta operação vem no seguimento da estratégia de crescimento do empreendimento, que tem em curso uma nova fase composta por apartamentos, townhouses e lotes para construção de moradias, num total de 1.400 unidades. A parceria tem como objetivo primário o desenvolvimento do Belas Clube de Campo, mas no futuro podem ser analisados outros investimentos conjuntos.

Gilberto Jordan, CEO do André Jordan Group, diz ser com “grande satisfação e um enorme orgulho que formalizamos esta parceria com uma das maiores e mais prestigiadas empresas de investimento a nível mundial. Reflete o reconhecimento e confiança na qualidade e experiência do Grupo e vem contribuir para reforçar a oferta disponível no empreendimento e dar resposta à elevada procura do nosso produto”.

O empresário deixa elogios à Oaktree, uma empresa que “tem uma abordagem de longo prazo nos negócios onde investe, focando-nos sempre em projetos sólidos e sustentáveis – a aposta no Belas Clube de Campo é um reconhecimento do trabalho desenvolvido nas últimas duas décadas. O investimento da Oaktree vai-nos permitir dar resposta à crescente procura colocando no mercado cerca de 100 unidades por ano, e tornar o empreendimento num dos locais de maior qualidade para viver numa capital europeia. Vamos criar uma nova dinâmica, investir ativamente na melhoria dos equipamentos existentes e no desenvolvimento de diversos serviços e atividades desportivas”rdan