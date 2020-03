António Costa: “Encerramento das escolas será avaliado em Conselho de Ministros”

António Costa diz que o encerramento das escolas derivado ao surto do coronavírus será avaliado na reunião do Conselho de Ministros, que vai acontecer esta quinta-feira.

O primeiro-ministro falou esta quarta-feira, 11 de março, aos jornalistas em Berlim, onde esteve reunido com a Chanceler alemã, Angela Merkel para salientar que o “Covid-19 é uma ameaça global e temos todos de dar o nosso melhor para o travar. Tem que haver um esforço da Europa”.

Sobre as normas a adotar em Portugal, o primeiro-ministro referiu que serão tomada todas as medidas necessárias em cada momento, em função daquilo que é o aconselhamento técnico”, acrescentando que “a discussão sobre o que deve ou não ser encerrado do ponto de vista da decisão de cada instituição, cada um é livre e respeitamos essa decisão”.

Contudo, António Costa, salienta que “do ponto de vista da imposição pelo Governo de uma orientação só o devemos fazer com base numa informação técnica”.

Em relação aos estabelecimentos de ensino que já suspenderam as aulas, o primeiro-ministro, afirma que “até agora foram encerradas escolas onde havia um aluno ou professor que estavam infetados e havia o risco de infecção mais generalizada”.

António Costa explica que neste momento existe uma discussão sobre este vírus que “é saber se vamos beneficiar das nossas condições climáticas para que a epidemia evolua de forma mais lenta ou se por ventura, estamos numa fase mais tardia de evolução da doença e iremos nas próximas semanas ter um crescimento progressivo no número de pessoas infetadas, tal como tem acontecido nos outros países da Europa”.

O primeiro-ministro sublinha que de “aquilo que tenho percebido do consenso técnico é que provavelmente estamos nesta segunda situação e é isso que explica o grande contraste entre os números de Portugal e dos outros países europeus”.