ANTRAM diz que levantamento da greve era acordo desejável

Depois de a greve dos motoristas de matérias perigosas ser desconvocada, Gustavo Paulo Duarte, presidente da ANTRAM, afirmou aos jornalistas que a associação chegou a um acordo desejável “que era o levantamento da greve, que prejudicava o quotidiano e a vida de tantas pessoas”.

“Queria felicitar todas as empresas que souberam aguentar estes dias difíceis, a todos os trabalhadores que souberam erguer-se nesta altura e ajudar a empresa”, sublinha o presidente da ANTRAM. Nas declarações aos jornalistas, Gustavo Paulo Duarte garantiu que “a ANTRAM é uma associação empresarial muito virada para a negociação e entendimento, e para todas as formas que nós entendemos de desenvolvimento de uma atividade e valorização de uma profissão e do setor”.

Ainda que assuma um processo difícil que durava desde segunda-feira, 15 de abril, o líder da associação de motoristas, enalteceu o esforço das “forças de segurança, que foram incansáveis em conseguir arranjar alternativas” e que tentaram “fazer chegar o combustível aos sítios onde deviam chegar”. Além deste agradecimento, dirigiu um especial ao Governo “pela forma inteligente, ponderada e séria de como conseguiu levar este acordo à forma que temos agora”.

Gustavo Paulo Duarte sublinhou ainda o facto do setor dos combustíveis ser “muito sistemático porque as pessoas estão muito rotinadas e as viagens são programadas com muita antecedência”. Depois de grande parte dos postos de combustíveis terem ficado sem gasóleo e gasolina, o líder assume que, durante a tarde desta quinta-feira, o turno já deve conseguir fazer “litragens completas”

No entanto, garante que “é normal que os volumes para estes próximos dias ainda não sejam o que se espera” mas que até, no máximo, terça-feira, 23 de abril, vão “fazer os esforços” para que o abastecimento seja todo reposto e que volte tudo ao normal. Ainda assim, o mais difícil serão os motoristas, uma vez que muitos deles passaram muitas horas de pé a cumprir horários extra, mas “esperamos que possamos contar com todos os motoristas”.