Áustria vai acolher 10 doentes portugueses nos cuidados intensivos

O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anunciou esta sexta-feira que a Áustria vai receber dez doentes portugueses: cinco deles com infeções graves por Covid-19 e cinco com outras doenças ou operações pendentes, de acordo com a agência “Efe”.

“É uma questão de solidariedade europeia oferecer ajuda rápida sem burocracia para salvar vidas humanas”, sublinhou o chanceler num comunicado.

Os doentes portugueses serão transportados para clínicas em Viena e quatro outras regiões do país em aviões do exército federal austríaco, numa data ainda por confirmar pelos dois governos, que estarão a finalizar os detalhes do acordo.

“Tal como acolhemos [no passado] doentes de cuidados intensivos de França, Itália e Montenegro, queremos agora ajudar Portugal nesta difícil situação”, acrescentou o chefe do executivo austríaco.

Esta é a segunda ajuda estrangeira que presta apoio a Portugal no combate à pandemia. Na quarta-feira, o Governo recebeu 26 profissionais de saúde alemães que irão operar numa nova unidade do Hospital da Luz, em Lisboa. Os oito médicos e 18 enfermeiros vieram acompanhados de 40 ventiladores móveis e dez estacionários, 150 bombas de infusão e tantas camas hospitalares.

A Áustria já tinha anunciado que estava disponível para acolher doentes portugueses, tendo o embaixador austríaco em Lisboa anunciado, na segunda-feira, que estava a ser feito um levantamento naquele país para saber quantas camas de cuidados intensivos tem disponíveis para doentes portugueses com Covid-19. O anuncio chegou um dia depois de o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, ter anunciado, nas redes sociais, que a Áustria oferecera este apoio a Portugal para receber doentes com Covid-19 e em cuidados intensivos.

O governo espanhol também se ofereceu para ajudar Portugal a debelar a pandemia. “Houve uma oferta de apoio por parte das autoridades espanholas”, disse à Lusa o embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, acrescentando que estão a ser avaliadas, a nível técnico, as “modalidades desse apoio”.