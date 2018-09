Autarquia do Funchal confirma embargo parcial ao Turim Santa Maria Hotel

A Câmara Municipal do Funchal confirmou que foi o próprio município quem decidiu embargar parcialmente a obra do Turim Santa Maria Hotel e que esta decisão se deveu ao incumprimento do projecto ao nível do terraço e das varandas.

O gabinete de apoio à presidência diz que o embargo parcial já vem desde 21 de maio, e que foi feito tendo uma conta uma avaliação dos serviços da autarquia.

“O embargo em causa foi decretado pelo Vereador com o pelouro das Obras Particulares, seguindo estritamente a primeira recomendação que lhe foi endereçada nesse sentido pelo Departamento de Ordenamento do Território da Câmara Municipal do Funchal”, esclarece o município.