Bloco de Esquerda quer explicações sobre transferência de enfermeiros em maternidade de Coimbra

Num procedimento regimental na Assembleia da República, a que a agência Lusa teve acesso esta sexta-feira, os deputados bloquistas pretendem saber se é provisória a transferência dos enfermeiros para equipas da unidade de cuidados intensivos de adultos do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais da Maternidade Daniel de Matos.

“Qual o horizonte temporal previsível para esse regresso?”, questionam os parlamentares, em pergunta dirigida ao Ministério da Saúde.

Mostrando preocupação com o facto de cerca de uma dezena de enfermeiros da Maternidade Bissaya Barreto ter reforçado outras equipas, nomeadamente os cuidados intensivos neonatais concentrados na Maternidade Daniel de Matos, o BE considera inaceitável que “o trabalho assistencial hoje necessário possa ser concentrado apenas numa das maternidades existentes”.

“A reestruturação dos cuidados intensivos neonatais das duas maternidades com a sua concentração na Maternidade Daniel de Matos causou natural estranheza e preocupação aos profissionais e à comunidade, pelo potencial prejuízo na qualidade da assistência perinatal da zona Centro”, destacam os bloquistas.

Para aquele grupo parlamentar, “as maternidades de Coimbra são os únicos Hospitais de Apoio Perinatal Diferenciado da Zona Centro, para onde são transferidas todas as situações de risco materno-fetal”.

“Os anúncios da criação de uma única unidade de cuidados materno-infantis que funda as duas existentes e o debate sobre a respetiva localização não podem servir de diversão para a obrigação governamental de garantir às duas atuais maternidades todas as condições humanas e materiais para um funcionamento que dê continuidade aos elevados créditos acumulados ao longo dos anos”, refere o BE.

Por outro lado, os bloquistas pretendem saber se foi solicitada uma avaliação aos terrenos e imóveis da Obra Assistencial Materno-Infantil do Doutor Bissaya Barreto e com que finalidade.

“Esta notícia, a confirmar-se, suscita justificadas interrogações sobre a sua subsistência, designadamente se está a ser iniciado um processo de transferência de serviços para a Maternidade Daniel de Matos que culminará porventura no esvaziamento da Maternidade Bissaya Barreto e na venda dos terrenos e equipamentos onde está situada, uma operação imobiliária de alto valor que poderá eventualmente servir de fonte de financiamento da edificação da nova unidade de cuidados materno-infantis de Coimbra”.