Boris Johnson otimista que confinamento britânico termine em breve

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse estar otimista em reação do fim do confinamento que dura há seis semanas, revela a “Reuters”. Johnson acredita que pode anunciar, nos próximos dias, a suavização das medidas de confinamento, uma vez que o objetivo de vacinar 15 milhões de pessoas de grupos prioritários está perto de ser concretizado.

“Estou otimista, mas não vou escondê-lo de todos que temos de ser cuidados”, admitiu o britânico, admitindo que o Reino Unido pode abandonar um confinamento tão restrito no próximo dia 22 de fevereiro.

O governo liderado por Boris Johnson espera atingir o marco de vacinar todos os cidadãos com mais de 70 anos até segunda-feira, sendo que a estes se juntam cidadãos clinicamente vulneráveis, assistentes sociais, profissionais de saúde e os idosos que vivem nas residências.

A decisão do primeiro-ministro britânico também se prende pelo facto do número diário de infeções e de hospitalizações se encontraram a cair há vários dias. Johnson está sob pressão do seu próprio partido para definir a amenização das rígidas restrições, que causaram a maior quebra na economia britânica em mais de 300 anos.

A prioridade para Johnson e para Downing Street é a reabertura dos estabelecimentos de ensino, com as perspetivas que as escolas possam reabrir no dia 8 de março. “Depois é trabalhar para reabrir os negócios não essenciais e, no seu devido tempo, como e quando conseguirmos com prudência queremos abrir o sector da hospitalidade”, afirmou.

A imprensa britânica revelou este sábado, 13 de fevereiro que os pubs e os restaurantes poderiam começar a servir os clientes ao ar livre a partir de abril com as restrições que proíbem a socialização poderiam terminar em maio, no entanto o primeiro-ministro do Reino Unido negou estabelecer um cronograma antes de se reunir com os membros do seu governo.