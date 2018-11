Campanhas de angariações de fundos do Facebook juntam mais de mil milhões de dólares

O Facebook anunciou esta quarta feira, 14 de novembro, que através das campanhas de angariações de fundos os utilizadores já juntaram mais de mil milhões de dólares.

A rede social desenvolveu ferramentas em 2015 que permitem que os utilizadores façam doações a causas pessoais e sem fins lucrativos, ajudando a aumentar a consciencialização e causar impacto em comunidades de todo o mundo.

Em Portugal, a União Zoófila é uma das instituições que mais beneficiam do apoio dos portugueses no Facebook para a angariação de fundos.

As instituições que desejem um destes botões terão de pedir ao Facebook, que se encarregará de verificar as informações necessárias para que tal aconteça, o que deverá implicar o envio de informação financeira para o gigante tecnológico. Até agora, não se sabe se haverá um número limite de instituições que se poderão inscrever. Para aumentar o volume de donativos, o Facebook passará a perguntar aos seus utilizadores – 15 dias antes do seu aniversário – se pretendem criar um botão de doação para uma instituição selecionada pela plataforma.