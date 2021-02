Casa Branca demonstra preocupação com investigação da OMS na China

O conselheiro para a Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, pediu à China para disponibilizar os dados pedidos pela equipa da Organização Mundial da Saúde (OMS) que se deslocou à cidade de Wuhan, referente aos primeiros casos identificados com Covid-19, revela a “Reuters”.

A Casa Branca denunciou que tem “profundas preocupações” em relação à forma como as conclusões do relatório Covid-19 da cidade de Wuhan da OMS foram comunicadas. Em comunicado, Sullivan afirmou que é imperativo que o relatório da equipa seja “independente” e “livre de alterações por parte do governo chinês”, fazendo notar as preocupações levantadas pelo ex-presidente norte-americano Donald Trump, que na altura pediu a demissão e cortou os fundos à organização.

Na passada sexta-feira, em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, admitiu que ainda estão em aberto todas as hipóteses sobre as origens do vírus, depois de Washington pedir para rever os dados da equipa que esteve quatro semanas na cidade de Wuahn, duas dessas semanas em quarentena.

O conselheiro da Segurança Nacional lembrou que Joe Biden reverteu a decisão do seu antecessor em parar com o financiamento à OMS, mas apontou a necessidade de proteger a credibilidade da organização. “Reatar com a OMS também significa mantê-la nos padrões mais elevados”, disse Sullivan. “Temos profundas preocupações sobre a forma como as primeiras descobertas da investigação foram comunicadas e perguntas sobre o processo utilizado para as alcançar”, acrescentou.

De relembrar que um membro da equipa da OMS que se deslocou à China revelou este sábado que a China se recusou a fornecer dados em bruto sobre os primeiros casos identificados como Covid-19, o que pode complicar os esforços mundiais para compreender como o vírus começou e se propagou tão rapidamente.