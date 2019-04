Combustíveis. PSD quer construção de oleoduto para abastecer aeroporto em Lisboa

O PSD vai avançar com uma proposta, na próxima reunião da Câmara Municipal de Lisboa (CML), para “instar o Governo a construir um oleoduto” de forma a que este permita abastecer o Aeroporto Humberto Delgado.

As palavras foram ditas por João Pedro Costa, vereador do PSD, no Fórum da TSF. A crise dos combustíveis que se verificou nos últimos dias “deixou claro que não se podem repetir falhas logísticas nas principais infraestruturas do país”.

O vereador social-democrata sublinhou que “o aeroporto [de Lisboa] é o único aeroporto europeu desta dimensão que não é abastecido por oleoduto”. “Este é um problema estrutural que importa resolver. É uma lição destes dias”, garantiu.

O vereador da CML diz que o partido entende que “Lisboa, antes de dificultar a vida às pessoas com o acesso automóvel, deve começar por resolver o acesso de 180 camiões-cisterna que diariamente atravessam a A1 e a segunda circular”.