Comissão Europeia “pronta” para dar ajuda logo que Portugal a solicite

Os resultados mostraram que a injeção forneceu proteção contra casos moderados ou graves de Covid-19 e nos participantes com mais de 60 anos, cerca de dois mil dos quais participaram do estudo, sugere que a vacina é igualmente eficaz. Os ensaios clínicos deverão continuar nas próximas semanas, uma vez que o objetivo é testar em 40 mil participantes no total.