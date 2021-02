Coordenador estima que Portugal terá capacidade para administrar 150 mil vacinas por dia

Portugal terá uma capacidade para administrar entre 100 e 150 mil vacinas por dia e duplicar esse número aos fins de semana, anunciou hoje o novo coordenador para o plano de vacinação contra a covid-19.

“O país tem capacidade para um ritmo muito elevado de vacinação, e vamos fazê-lo, assim haja vacinas para isso”, afirmou hoje Henrique Gouveia e Melo, estimando que o país, usando a capacidade máxima, consiga administrar “entre as 100 e as 150 mil vacinas por dia, em períodos normais e nos fins de semana duplicar isso”.

Numa altura em que o ritmo de vacinação ronda as “22 mil vacinas por dia”, o responsável pelo plano prevê que, no segundo trimestre do ano, “se vierem as vacinas que estão contratadas e que se pensam que virão, o ritmo aumentará para cerca de 80 a 81 mil vacinas por dia”.

Em entrevista à TVI, Gouveia e Melo afirmou ainda que Portugal conta atualmente com 910 postos de vacinação prontos a atuar, nos centros de saúde, número que poderá ser alargado para 1.200 postos.