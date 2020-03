Coronavírus. Cinco turmas da escola Roque Gameiro na Amadora enviadas para casa

A paciente infectada com coronavírus que está internada no Hospital Curry Cabral em Lisboa é docente em duas escolas da Amadora: a escola básica Roque Gameiro e a Escola Secundária da Amadora (ESA). Como medida de precaução, cinco turmas na Roque Gameiro e uma na ESA foram enviadas para casa. As ordens são para os alunos ficarem em isolamento social até dia 13 de março.

Segundo o comunicado da escola a que o Jornal Económico teve acesso esta quinta-feira, esta professora de físico-química, que lecciona turmas de 7º ano, regressou de férias de Milão, em Itália e deu aulas normalmente até ter sido internada. Só ontem, depois de ter manifestado sintomas gripais, é que se soube que estava infetada com o novo coronavírus.

“Desde segunda-feira, dia 2 de março, já não compareceu na escola e ontem, dia 4 de março, foi-lhe diagnosticada uma infecção por Coronavírus (Covid-19)”, lê-se no comunicado. “Face a esta situação, foi determinado pela Autoridade de Saúde que as cinco turmas da E.B 2/3 Roque Gameiro e uma turma da Escola Secundária da Amadora que tiveram aulas com esta professora vão ficar em isolamento social até dia 13 de março”, continua.

Os médicos já contactaram todas as pessoas com quem esta mulher esteve em contacto, por exemplo alunos, colegas, funcionários da escola família e vizinhos. “Também os professores e os assistentes operacionais que estiveram em contacto com esta professora ficam em situação de isolamento”, informa a nota.

Como medida de precaução, essas pessoas foram aconselhadas a não ir à escola nem ao trabalho e a ficarem em isolamento em casa. Este isolamento social, serve para afastar estas pessoas da comunidade enquanto não se sabe se estão ou não doentes.

Esta manhã, a Direção-Geral de Saúde confirmou, mais dois casos de pacientes infetados com coronavírus, elevando para oito o número de casos confirmados em Portugal, avança a RTP esta quinta-feira. Os dois novos pacientes infetados, do sexo masculinho com idades entre os 40 e os 50 anos, estão internados Hospital de São João no Porto.