Coronavírus: Exponor adia 13ª edição da Qualifica

A Exponor Exhibitions decidiu adiar a realização da 13ª edição da Qualifica, evento que se iria realizar de 11 a 14 de março, para data a anunciar proximamente.

“No seguimento das recomendações anunciadas pelo Ministério da Saúde relativas à não realização de eventos sociais como medida de contenção do coronavírus (COVID-19), a Exponor Exhibitions vem por este meio comunicar o adiamento da 13ª edição da QUALIFICA, que se iria realizar de 11 a 14 de março, para nova data a anunciar”, explica um comunicado, acrescentando que, “face à evolução do surto na Europa e em Portugal, a Exponor Exhibitions alia-se, assim, às instituições no sentido de conter a propagação do vírus COVID-19 e garantir a salvaguarda da saúde pública.”

Segundo Diogo Barbosa, diretor-geral da Exponor Exhibitions, “a Exponor está a seguir todas as recomendações da Direção-geral da Saúde e Organização Mundial da Saúde, tendo ativo um plano de contingência específico para o contexto do COVID-19″.

“No entanto, face aos últimos desenvolvimentos, não nos resta outra opção que não a de adiar o evento e lamentar profundamente o incómodo causado a expositores e visitantes. Vamos aguardar por novos desenvolvimentos face às medidas de contenção do vírus para tomar a decisão relativa ao anúncio da nova data”, assinala o referido responsável

O comunicado em questão adianta que a empresa organizadora do evento disponibiliza um e-mail (info@exponor.pt), através do qual expositores e visitantes poderão esclarecer eventuais dúvidas e questões relativas ao adiamento.