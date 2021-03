Iniciativa Liberal: “Portugal está a reagir atrasado ao desconfinamento que tem de acontecer”

O presidente e deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, considerou que a decisão do Governo será tomada “em cima do joelho” e que Portugal está atrasado relativamente ao desconfinamento que deverá acontecer nas próximas semanas.

“Portugal está a reagir atrasado ao desconfinamento que tem de acontecer com muito cuidado do ponto de vista sanitário mas com muita importância a dar aos impactos económicos, sociais e de saúde mental”, disse Cotrim Figueiredo após a reunião do Infarmed.

O deputado da Iniciativa Liberal referiu que o facto dos números continuarem a descer é uma boa notícia e que “os grandes sacrifícios dos portugueses têm dado resultado”. “Pela primeira vez falou-se na importância de enquadrar os impactos económicos, sociais e de saúde mental nas decisões que estão a ser tomadas”, apontou, acrescentando ainda serem boas notícias a integração de “dados científicos para fundamentar decisões que aparecem nos planos de desconfinamento”.

Relativamente às más notícias, Cotrim Figueiredo mostrou-se descontente pelo facto da reunião do Infarmed estar a acontecer na semana em que António Costa se comprometeu a divulgar o plano de desconfinamento após Portugal ser fortemente afetado pela terceira vaga pandémica. “Aparece no dia 8 de março, quando se presume que o Governo vai apresentar no dia 11 aquilo que acontecerá esta semana e na próxima, em cima do joelho”, disse o presidente.

Cotrim de Figueiredo notou que a falta de tempo entre a reunião do Infarmed e o Conselho de Ministros mostra “noção de falta de urgência” e “imprevisto” na reação do Executivo ao desconfinamento.

“Foram apresentados quatro planos de desconfinamento e que não são totalmente compatíveis entre si, alguns deles com aspetos preocupantes relativamente ao carácter restritivo das medidas durante demasiado tempo”, apontou o deputado, acrescentando que os partidos ficaram sem informações relativamente ao plano de vacinação, sendo esta uma matéria que deve acompanhada no dia a dia.