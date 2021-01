Covax. EUA vão aderir ao programa de distribuição de vacinas da OMS

O responsável da Organização Mundial de Saúde apela que os países com maiores quantidades “acumuladas” partilhem vacinas com a COVAX para que as nações mais pobres arranquem, também, com a vacinação nos profissionais de saúde e idosos. Elevada procura e fraco poder de compra bloquearam acesso dos países com menores rendimentos às vacinas contra Covid-19.