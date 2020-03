Covid-19: Autoeuropa continua a trabalhar de forma normalizada

A Autoeuropa continua a trabalhar de forma normalizada e garante que o abastecimento de componentes “está a ser feito de forma regular”.

Questionada pelo Jornal Económico sobre o plano de contingência que a empresa implementou face ao ao coronavírus, fonte oficial da fabricante do Grupo Volkswagen garantiu que “adotámos as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) para prevenção do surto de Covid-19 cerca de duas semanas antes do primeiro caso em Portugal, ou seja ainda antes do Governo implementar as primeiras medidas”.

“Em relação ao ‘status’ atual, o departamento médico da Volkswagen Autoeuropa não referenciou nenhum caso suspeito de Covid-19”, assegura a mesma fonte, acrescentando que “a empresa como entidade empregadora não recebeu qualquer notificação por parte da Direção-Geral de Saúde da existência de qualquer caso suspeito validado”, revela a mesma fonte oficial.

“Em relação à produção estamos a trabalhar de forma normalizada e o abastecimento de componentes está a ser feito de forma regular”, assegurou a fonte da Autoeuropa.

“Continuamos a acompanhar a situação”, assegurou.