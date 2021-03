Covid-19: Cadeias de supermercado Aldi e Lidl avançam com venda de testes rápidos na Alemanha

As cadeias de supermercados Aldi e Lidl vão começar a vender testes rápidos contra a Covid-19, já este mês, na Alemanha como forma de controlar os contágios. O sistema de diagnóstico em causa foi aprovado pelo Instituto Federal de Medicamentos alemão, de acordo com uma notícia avançada pelo “El Economista”, esta sexta-feira.

O regulador alemão aprovou até agora a comercialização de três testes rápidos: Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card , LYHER Covid-19 Antigen Schnelltest Nasal e CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test. Os resultados são apurados em 15 minutos e têm uma eficácia e fiabilidade de 80%. No país, o preço destes testes varia entre os 5 e os 10 euros.

A empresa Siemens Healthineers explica que o seu teste rápido CLINITEST Rapid COVID-19 Self-Test, pode ser realizado por pessoas sem formação na área da saúde. A empresa explica que este teste rápido envolve a recolha de amostras de ambas as narinas com um zaragatoa que é depois lavada com um reagente, dissolvendo uma proteína específica da superfície do vírus.

Em 15 minutos, o resultado do teste é divulgado. A posição e o número de linhas no ecrã do teste indicam se o resultado é positivo ou negativo. Caso não mostre qualquer resultado, o teste deve ser repetido.