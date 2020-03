Covid-19: Carris prevê limpeza reforçada dos veículos

A Carris tem em curso um plano de contingência do Covid-19 que prevê o reforço da limpeza dos veículos, autocarros, elétricos e elevadores.

“A Carris elaborou um plano de contingência, em conformidade com as medidas determinadas pela Autoridade de Saúde e em articulação estreita com a Câmara Municipal de Lisboa, que inclui um conjunto de medidas de proteção aos trabalhadores, clientes e fornecedores, de forma a reduzir, na medida do possível, as repercussões previsíveis numa situação desta natureza”, anuncia fonte oficial da transportadora rodoviária de passageiros em resposta às questões colocadas pelo Jornal Económico.

“O plano está condicionado aos cenários e fases do evoluir da situação e pode ser revisto a qualquer momento”, adianta a mesma fonte.

Segundo os responsáveis da Carris, “neste plano de contingência constam medidas preventivas, como informação sobre medidas de higienização, comunicação de eventual sintomatologia ao posto médico da Carris e à Saúde 24”.

“Prevê, ainda, medidas ao nível da limpeza reforçada dos veículos, com especial atenção às superfícies mais tocadas como os corrimãos das portas, as pegas do interior, o contorno superior dos bancos e o contorno do habitáculo do tripulante, e a desinfeção em situações de caso suspeito a bordo. A Carris tem também disponível material de prevenção a utilizar em conformidade com as orientações da DGS [Direção Geral de Saúde], como máscaras cirúrgicas e P2, luvas de nitrilo descartáveis, batas e toalhetes com base alcoólica. Será entregue a todos os tripulantes um kit composto por máscara, lenços, toalhitas com base de álcool e luvas, para ser utilizado apenas em casos de suspeição de sintomas do próprio tripulante ou de clientes a bordo”, acrescenta a mesma fonte.

De acordo com esta fonte oficial, “a Carris tem preparada uma sala de isolamento, no posto médico da empresa, para avaliação e despiste de trabalhadores que possam apresentar sintomas”.

“Foi elaborado ainda um plano de ação no que diz respeito à operação da Carris, nomeadamente na comunicação de sintomas por parte de tripulantes ou de clientes que viajem dentro dos equipamentos, que inclui a recolha da viatura para desinfeção”, garante fonte da transportadora.

“No que diz respeito a viagens laborais, a Carris não realizará viagens associadas à sua atividade que tenham como destino qualquer dos países que integrem as áreas identificadas no site da DGS, como sendo áreas com transmissão comunitária ativa, e, até novos desenvolvimentos, só autorizará viagens para outras regiões e que sejam estritamente necessárias”, alertam os responsáveis da Carris, acrescentando que “a empresa vai manter relação próxima com as autoridades públicas para seguir todas as diretivas apropriadas consoante a avaliação da situação”.