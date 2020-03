Covid-19: Centro Comercial Fonte Nova vai encerrar às 20 horas

O Centro Comercial Fonte Nova adotou como medidas extraordinárias de contenção ao Covid-19 o encerramento às 20 horas a partir de amanhã, dia 14 de março, e a redução para um terço dos lugares da praça de restauração.

O Centro Comercial Fonte Nova, localizado no coração de Benfica, em Lisboa “acaba de adicionar medidas extraordinárias às já implementadas no centro, no sentido de reduzir os riscos de propagação do Covid-19”.

“Após indicações do Governo Português e respetivo comunicado do Conselho de Ministros emitido às 22 horas do dia 12 de março de 2020, a administração do Centro Comercial Fonte Nova tomou a decisão de limitar o horário do centro comercial, passando a encerrar às 20 horas, a partir do dia 14 de Março, sábado, por tempo indeterminado”, explica um comunicado da empresa.

De acordo com este documento, “tendo ainda em atenção as diretrizes da Direção-Geral da Saúde e do Governo ao dia de ontem, foi ainda deliberado que os lugares da praça de restauração serão reduzidos para um terço, de modo a reduzir a proximidade entre as pessoas”.

“Estas medidas extraordinárias serão atualizadas mediante novas diretrizes da DGS e do Governo Português”, avança o mesmo comunicado.

A nota deste centro comercial sublinha ainda que “a principal recomendação da DGS em matéria de prevenção e contenção do Covid-19 passa por permanecer em casa, pelo que é sugerido aos visitantes e comunidades envolventes do Fonte Nova, que se dirijam ao centro só em caso de necessidade”.