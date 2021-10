Covid-19. CEO da BioNTech prevê necessidade de novas vacinas em 2022

O CEO da BioNTech acredita que serão necessárias novas vacinas para combater a Covid-19 e que tal poderá acontecer durante o primeiro semestre do próximo ano, revelou em entrevista ao “Financial Times” este domingo, 3 de outubro.

Ugur Sahin defende que com o desenrolar do tempo vão surgir novas mutuações do vírus que podem combater o sistema imunitário do corpo humano. “Este ano [uma vacina diferente] é completamente desnecessária. Mas, em meados do próximo ano, pode ser uma situação diferente”, afirmou.

O CEO explica que a variante Delta, a mais dominante e contagiosa no mundo inteiro não tem a capacidade de prejudicar a eficácia das vacinas atuais, mas que o vírus cabará por desenvolver novas mutações que podem fugir da resposta imunológica dada pelas vacinas.

Recorde-se que BioNTech em parceria com a farmacêutica norte-americana Pfizer trouxeram a primeira vacina contra Covid-19 do mercado. “Este vírus vai ficar e vai adaptar-se ainda mais. Não temos nenhuma razão para supor que o vírus da próxima geração será mais fácil de combater pelo sistema imunitário do que o atual. Esta é uma evolução contínua e que apenas agora começou”, referiu ao “FT”.

Ugur Sahin indicou ainda dois novos planos de vacinação para 2022: doses de reforço para quem já foi vacinado, bem como um esforço contínuo para vacinar as pessoas que tiveram acesso mínimo até agora às vacinas.