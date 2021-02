Covid-19. Cidadãos com 80 anos e mais de 50 com doenças de risco já podem verificar se estão na lista de vacinação

O Ministério da Saúde disponibilizou o simulador que permite que os portugueses com mais de 80 anos e com mais de 50 anos com doenças de risco associadas possam verificar se já foram incluídos nas listas para a vacinação contra a Covid-19 que está a decorrer nos centros de saúde nacionais.

Para conferir se está na lista só precisa de inserir dados pessoais como número de utente, nome completo e a data de nascimento, com o sistema informático e devolver a informação se o utente já foi identificado e se consta na lista oficial para receber a vacina nesta nova fase que está a acontecer.

Os serviços do Ministério da Saúde já tinham identificado, até à semana passada, 967 mil pessoas que se inserem nestes dois grupos e que começaram já a ser vacinadas. Entre as patologias associadas aos maiores de 50 anos encontra-se insuficiência cardíaca ou renal, doença coronária ou pulmonar obstrutiva crónica.

Até ao dia de ontem foram administradas 523.349 vacinas, sendo que 328.819 dizem respeito à primeira toma e 194.530 à segunda dose, o que significa a imunidade contra o vírus que já vitimou 15.321 pessoas em território nacional.

De relembrar que Portugal começou por vacinar os profissionais de saúde que se encontravam nos serviços essenciais, residentes e profissionais nas estruturas residenciais para idosos. Atualmente, Portugal está a vacinar pessoas com mais de 80 anos e 50 anos com comorbilidades associadas, bem como forças de segurança.