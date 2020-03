Covid-19. Dois casos positivos em doentes internados em Lisboa

Ministra da Saúde dá ordem para aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde (SNS), dos medicamentos e equipamentos de proteção individual, para reforço dos respetivos stocks em 20%. Medida consta em despacho publicado nesta quarta-feira, 11 de março e é justificada para fazer face à propagação do Covid-19. Serão alvo de reforço, entre outros, antibióticos de largo espectro oxigénio , analgésicos e antipiréticos, oxigénio, bem como máscaras, luvas e fatos de protecção integral.