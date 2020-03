Covid-19: GNR ainda não recebeu material de proteção

Os sindicatos da Administração Pública revelaram, na semana passada, ao Jornal Económico, que ainda não lhes tinha sido apresentado um plano de contingência para o coronavírus que, entretanto, já chegou a Portugal com dois casos confirmados.

Depois da Federação de Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e da Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária (APIT) terem reclamado falta de informação e de um plano de contingência para o Covid-19, e do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF (SCIF) ter sido o único a assistir positivamente perante orientações específicas e materiais, a Associação de Profissionais da Guarda (APG) aponta que os agentes da GNR receberam um boletim de informação interna, “data de 4 de fevereiro do corrente ano, com a informação do que é o coronavírus e de como o prevenir”.

As únicas indicações que este sindicato refere que os agentes da GNR receberam foi o boletim de informação, que está a ser distribuído pela Direção-Geral da Saúde. Ainda assim, a APG assume que não estão a proceder a nenhuma medida de precaução específica.

No entanto, apontam que estão em risco “na medida em que trabalhamos diretamente com o público e temos que acorrer a todas as situações, comportem risco de contágio ou não”, revela o sindicato dos guardas nacionais ao Jornal Económico.

Quando questionado se o Governo ou a DGS tinha procedido ao envio de algum tipo de material de proteção, como máscaras, luvas ou desinfetado, para o caso de se encontrarem em risco de contágio, a APG assumiu que “até ao momento não foi distribuído qualquer material pelo efetivo”.