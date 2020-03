Foi criada uma petição pública online a apelar a que sejam “imediatamente tomadas medidas vigorosas” para contenção da crise do Covid-19 e redução do número de infetados e mortes no país. É reclamado o fecho de escolas e serviços públicos não essenciais, a articulação com privados para realização de testes para o novo coronavírus e mecanismos de proteção social de compensação de todos os afetados pelas medidas de quarentena.