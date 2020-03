Covid-19: Israel impõe quarentena a todas as pessoas que entrarem no país

Medida está prevista nos planos de contingência para controlo e prevenção do novo coronavírus nos hospitais de São João, no Porto, Santa Maria e Pulido Valente, em Lisboa. Ordem é para suspender a presença de delegados de informação médica, bem como de outros elementos com funções de divulgação ou sensibilização, comercial ou outra, nestas instalações hospitalares. Veja aqui a lista de restrições de acesso às instalações destes hospitais.