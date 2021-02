Covid-19: Israel reporta queda de 95,8% nas infeções depois de duas doses da vacina da Pfizer

O número de infeções por Covid-19 desceu 95,8% nos israelitas que já receberam ambas as doses da vacina da Pfizer, revelou o ministro da Saúde do país mediterrânico este sábado. Este número sobe para 98% na prevenção de infeções graves e para 98,9% a evitar casos que resultem numa hospitalização ou óbito, segundo a Reuters.

A informação surge no país onde a campanha de vacinação está mais avançada no mundo inteiro. Israel havia, até 30 de janeiro, vacinado já 1,7 milhões de habitantes com ambas as doses do fármaco desenvolvido pela Pfizer, conforme indica a Reuters, e reporta 7,1 milhões de doses administradas até esta sexta-feira.

Estes dados reforçam os indicadores iniciais resultantes da imunização dos profissionais de saúde que apontavam já para elevadas taxas de proteção conferida pela vacina que resulta de um consórcio da farmacêutica com a empresa de biotecnologia alemã BioNTech. Israel prepara-se assim para reabrir parcialmente a economia, face a um abrandamento da pandemia, começando já esta domingo com a reabertura das escolas e de parte do comércio.