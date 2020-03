Covid-19. Itália regista 168 mortes em 24 horas

O Covid-19 provocou 168 mortes nas últimas 24 horas em Itália e existem mais de 10 mil pessoas infetadas com o coronavírus, de acordo com o último balanço das autoridades de saúde. Número de mortes em Itália, devido ao Covid-19, ascende agora a 631 pessoas.

Para contrastar, o número de infetados considerados curados superou o milhar, mais concretamente são 1.004, mais 280 do que no balanço efetuado na véspera, disse o chefe da Proteção Civil, Angelo Borrelli.

Esta semana, o Governo italiano anunciou que iria colocar o país de quarentena, proibindo eventos públicos, encerrando escolas, museus e teatros e limitando os jogos de futebol à porta fechada. Adicionalmente, os cidadãos estão impedidos de se deslocarem para fora da sua área de residência sem um motivo que o justifique.

Já a vice-ministra da Economia anunciou, esta terça-feira, que amanhã será aprovado um pacote de medidas que inclui suspensão do pagamento de alguns impostos e faturas e a suspensão do pagamento da prestação do crédito à habitação por parte das famílias e pequenas empresas.