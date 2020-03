Covid-19: Ministério dos Negócios Estrangeiros cria linha de emergência

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) anunciou esta sexta-feira a criação da linha de emergência Covid-19 que tem como objetivo dar apoio aos portugueses que se encontrem transitoriamente em viagem no estrangeiro e que necessitem de ajuda para regresso a Portugal.

Este serviço está assente no endereço de e-mail (covid19@mne.pt) e na linha telefónica (+351 217 929 755). Esta linha de emergência para viajantes estará disponível em dias úteis, entre as 9h e as 17h, e, fora deste horário, será complementada pela atividade do Gabinete de Emergência Consular (GEC) em funcionamento 24 horas por dia.

Com esta decisão, o MNE coloca à disposição dos portugueses em viagem pelo mundo um serviço adicional, destinado sobretudo a prestar informações relativas ao regresso a território nacional no caso de ocorrerem dificuldades de circulação no país onde se encontrem.

O MNE adverte que a linha de emergência não servirá para o tratamento de outros assuntos de natureza consular tais como a emissão de cartões de cidadão, passaportes biométricos ou tratamento de pedidos de vistos, que seguem os seus canais próprios e regulares junto dos postos consulares.