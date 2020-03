Covid-19. Novo caso suspeito a ser avaliado nos Açores

A Autoridade Regional de Saúde dos Açores revela que está a ser avaliado um novo caso suspeito de infeção de Covid-19. Este é o terceiro caso suspeito na última semana, e trata-se de uma mulher que esteve no Porto, onde já existem seis casos já confirmados.

A mulher, de 35 anos, é residente em Portugal Continental e esteve em contacto com um caso confirmado, nos passados dias 27 e 28 de fevereiro, na zona norte do país. “Neste momento, apresenta uma situação clínica estável”, indica a entidade de saúde da Região Autónoma dos Açores. Atualmente, a mulher encontra-se no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira.

“Mais se informa que se trata de uma profissional de saúde, tendo realizado consultas nos dias 2, 3 e 4 de março nas Unidades de Saúde de Ilha de São Jorge e do Pico, estando as Autoridades de Saúde já em contacto com os utentes que estiveram na consulta e todos os contactos próximos”, lê-se no comunicado da Autoridade Regional dos Açores.

A entidade sabe que a profissional de saúde viajou no voo da TAP TP1933, das 7 horas, com destino para Lisboa, ocupando o lugar 26B. Posteriormente, de Lisboa para a ilha Terceira, viajou nos lugares 37B e 37C, no voo TP1823 das 9:30 horas. Da ilha Terceira para São Jorge, a profissional viajou no voo SP612 da SATA, às 11:50 horas, indo “num lugar de janela do lado direito, junto à asa”.