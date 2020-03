Covid-19: Organização Mundial de Saúde declara pandemia

A Organização Mundial de Saúde acaba de elevar o risco mundial do surto do coronavírus, para “estado de epidemia mundial”.

Segundo balanço mais recente, existem 122,289 infetados em todo o mundo, sendo que a China continua a representar o número mais elevado de contaminações, mais de 80 mil. Em Itália, a propagação continua a alastrar-se, tendo contaminado 10,149. Em termos de vítimas mortais, o ritmo não mostra sinais de abrandamento: a nível mundial foram registadas 4,389 mortes. Só na China, existem 3,158 vítimas mortais e em Itália o valor situa-se nos 631. Mais de 67 mil pessoas conseguiram recuperar na totalidade.

O diretor-geral da OMS alertou que “pandemia não é uma palavra para se usar de ânimo leve ou de forma descuidada”. “É uma palavra que, mal utilizada, pode causar medo irracional ou uma aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a um sofrimento e morte desnecessários”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

O responsável garantiu ainda que “declarar esta situação como uma pandemia não muda a avaliação da OMS sobre a ameaça que este coronavírus representa”. “Não muda o que a OMS está a fazer e nem o que os países devem fazer”, disse.

🚨 BREAKING 🚨

"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020