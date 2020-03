Covid-19 “pode propagar-se de forma inimaginável”, alertam conservatórias

As conservatórias do registo civil já deveriam estar encerradas e o facto de se manterem abertas incrementa o risco de se propagar o Covid-19 “de forma inimaginável”, alertou Arménio Maximino, do Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN), em declarações ao “Jornal Económico”.

Para este responsável sindical, as conservatórias, que em muitos casos recebem 1000 pessoas por dia, já não reuniam as condições necessárias para garantir a higiene dos seus colaboradores e com o plano de contingência, essas lacunas ficaram ainda mais evidentes.

“Há conservatórias onde não há sabão para lavar as mãos e não nos podemos esquecer que é nestas entidades que se faz a recolha de dados biométricos. Além disso, e apesar do plano de contingência, não há luvas, máscaras nem soluções desinfetantes”, referiu Arménio Maximino.

Responsável do STRN considera que o Governo devia encerrar todos os serviços públicos e manter os essenciais e aprender com os bons e maus exemplos, Macau e Itália, respetivamente.