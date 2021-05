Covid-19: Portugal com 445 novos casos e sem mortos nas últimas 24 horas

Portugal conta com um total de 848.658 casos confirmados de Covid-19, mais 445 do que ontem, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo, 30 de maio de 2021.

Nas últimas 24 horas não há a registar qualquer vítima mortal. O número total de óbitos devido ao novo coronavírus no país mantém-se igual a ontem: 17 023.

À data de hoje registam-se 271 internados, mais 27 do que ontem, dos quais 54 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais cinco do que sábado.

Segundo a Direcção-Geral da Saúde, há, neste momento, no país 22.822 casos ativos de infeção por novo coronavírus, mais 189 do que ontem.

No total, há a assinalar 808.813 casos de pessoas recuperadas da doença, mais 256 comparativamente a sábado.

Já o número de contactos em vigilância abrange atualmente 23 847 pessoas, mais 378 do que ontem.

De acordo com os dados do organismo liderado por Graça Freitas, do total de 848.658 casos confirmados por Covid-19 em Portugal, 462.649 são mulheres e 385.643 homens. No entanto, registam-se mais óbitos do sexo masculino: 8.941. Os restantes 8.082 pertencem ao sexo feminino. Tanto nos homens como nas mulheres, a maior parte das vítimas tem mais de 80 anos.

Por regiões, o Norte é líder em número de casos, com um total de 340.298 confirmados até este domingo, mais 160 do que ontem. A região de Lisboa e Vale do Tejo é a segunda mais atingida, com 320.972 casos (mais 185), a região Centro, terceira, contabiliza 119.837 casos (mais 31), o Alentejo, quarta, com 30.179 (mais 14) e o Algarve, quinta, com 22.270 (mais 17). Os Açores somam 5.397 casos (mais 28) e a Madeira 9.705 (mais 10).

A região de Lisboa e Vale do Tejo lidera em número de óbitos, com um total de 7.212 (número mantém-se inalterado face a sábado), segue-se o Norte, com 5.354 (inalterado) e o Centro, com 3.021 (inalterado). O Alentejo regista um total de 971 vítimas mortais por Covid-19 (sem alteração face a sábado), o Algarve 363 (mantém), a Madeira 69 (sem alteração) e os Açores 33 (sem alteração).