Covid-19: Portugal com mais 2.856 casos confirmados e mais 149 mortes

Portugal conta com um total de 784.079 casos confirmados de Covid-19, mais 2.856 face ao dia anterior, revela o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde divulgado este sábado. O número de vítimas mortais pelo novo coronavírus no país aumentou para 15.183, o que corresponde a mais 149 mortes nas últimas 24 horas.

A DGS revela que atualmente existem 321.233 casos registados no Norte (mais 677), 112.051 no Centro (mais 490), 294.723 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 1.440), 19 319 no Algarve (mais 70), 3.665 casos na Região Autónoma dos Açores (mais 5), 5 429 na Região Autónoma da Madeira (mais 61) e 27 659 casos no Alentejo (mais 113).

Atualmente existem 4.850 internados (menos 380), dos quais 803 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (menos 43) e 661.525 casos recuperados em Portugal, mais 8.786 do que os registados ontem.

Relativamente aos óbitos, do total das 15.183 mortes, 5.012 registam-se no Norte (mais 21), 2.703 no Centro (mais 25), 6.212 em Lisboa e Vale do Tejo (mais 80), 295 no Algarve (mais 11), 28 nos Açores, 874 no Alentejo (mais 12). Registam-se 59 mortes por Covid-19 na Madeira (nenhuma em relação a ontem).

Atualmente existem 354.323 homens e 429.492 mulheres infetados pelo novo coronavírus, sendo que existem 264 pessoas infetadas cujo género é desconhecido. Em termos de óbitos contabilizam-se 7.917 homens e 7.266 mulheres.

Encontram-se em vigilância 143.173 pessoas, menos 6.478 do que no dia de ontem e registam-se ainda 107.371 casos ativos, menos 6.079 do que o verificado ontem.

O grupo etário com o maior número de casos verifica-se entre os 40 e 49 anos, com 57.613 homens e 73.338 mulheres, aos quais se acrescentam 42 pessoas de sexo desconhecido. O maior número de óbitos regista-se acima dos 80 anos, com 4.623 homens e 5.522 mulheres.

