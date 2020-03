Covid-19. Português infetado no Japão chega hoje a Portugal

O português que ficou infetado a bordo de um navio cruzeiro no Japão, Adriano Maranhão, chega esta terça-feira, 10 de março, a Portugal, depois de mais de três semanas em quarentena e internado no hospital.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, e o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, vão receber o primeiro português infetado ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, pelas 12 horas desta terça-feira.

O primeiro português infetado é natural da Nazaré, onde a sua esposa, Emmanuelle Maranhão, esteve a acompanhar o caso, falando diariamente com o marido através de videochamadas. De recordar que no passado dia 1 de março, Adriano Maranhão recebeu os resultados negativos das últimas análises e recebeu alta hospitalar por já não estar infetado com o novo coronavírus.

Adriano Maranhão foi o primeiro português a ser identificado como infetado, mas também o único caso português conhecido de que se conseguiu curar. O português seguia a bordo do cruzeiro Diamond Princess.