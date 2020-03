Covid-19: Teste de Assunção Cristas deu negativo

O resultado do teste efetuado a Assunção Cristas para o novo coronavírus deu negativo. A informação foi dada pela própria na sua conta da rede social Facebook, esta sexta-feira, 13 de março.

A ex-presidente do CDS esteve presente numa reunião da Câmara Municipal de Lisboa na quinta-feira, que abandonou “de imediato”, após ter sido informada de que o teste de infeção de um amigo tinha dado positivo.

A sala onde estava a decorrer a reunião da câmara foi imediatamente desinfetada e os membros presentes na reunião mudaram de sala para dar continuidade aos trabalhos.

O deputado João Gonçalves Pereira, que esteve a acompanhar Assunção Cristas na reunião, afirmou ao Jornal Económico que se encontrava “a aguardar indicações” para saber se deve ficar também em quarentena voluntária. Por enquanto, foram aplicadas apenas as recomendações gerais da DGS, como lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão e manter uma distância social de um metro.