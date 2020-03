Covid19: Metro de Lisboa reforça limpeza e cancela viagens ao estrangeiro

A administração do Metropolitano de Lisboa (ML) assegura, em resposta ao Jornal Económico, que “dispõe de um plano de contingência para o Covid-19 e cumpre com todas as diretrizes emanadas pela DGS” (Direção Geral da Saúde). .

“Realça-se que se trata de um plano dinâmico e que será atualizado de acordo com as instruções que vão sendo emanadas a cada momento pela DGS e outras entidades de saúde competentes”, adianta fonte oficial do ML.

De acordo com os responsáveis desta empresa pública, “no âmbito do permanente compromisso do Metropolitano de Lisboa e dos seus colaboradores com a segurança dos clientes, estamos a trabalhar de forma coordenada e próxima com as autoridades nacionais sobre as medidas preventivas em relação ao Covid-19, vulgarmente designado por coronavírus, em particular com a Direção Geral de Saúde”.

“O Metropolitano de Lisboa adotou um plano com medidas de prevenção para o Covid-19, cuja primeira fase consistiu na divulgação de informação a trabalhadores e clientes do Metro, através da divulgação e afixação dos cartazes da DGS”, adianta o ML.

“Numa segunda fase e na sequência do despacho n.º 2836-A/2020 de 02 de março, o Metropolitano de Lisboa encontra-se preparado para dar cumprimento ao seu Plano de Contingência no estrito cumprimento das instruções recebidas da DGS. A nível interno, caso e quando a DGS assim o recomende iremos proceder à distribuição pelos colaboradores que contactam diretamente com os clientes de máscaras e de materiais e outros equipamentos adicionais de proteção pessoal, já existentes em armazém. Estão a ser implementadas medidas preventivas no que respeita à divulgação da doença e à importância de reforço de higiene (seja pelos trabalhadores como pela própria empresa), aprovisionamento de medicação pelo serviço interno da medicina do trabalho para profilaxia em caso de exposição da doença, estando, igualmente, previstas, dando cumprimento às recomendações da DGS, as ações que se entendam a cada momento necessárias”, esclarecem os responsáveis do ML.

Recorde-se que no ano passado, o Metro de Lisboa transportou 173 milhões de passageiros.

“Relativamente às viagens profissionais, e mais uma vez tendo em conta as recomendações emanadas da DGS, o Metropolitano de Lisboa deliberou proceder ao cancelamento de todas as participações ao estrangeiro para já, no decorrer do mês de março”, revela a fonte do ML, acrescentando que “a nível de proteção aos clientes, está previsto o reforço da limpeza e desinfeção das áreas físicas de maior contacto manual e mobiliários das estações”.

“O Metropolitano de Lisboa mantém o contacto contínuo com as autoridades competentes, estando em condições para ativar, de imediato, quaisquer outras orientações técnicas de saúde pública que venham a ser emanadas pelas mesmas”, assegura ainda a referida fonte oficial do ML em respostas às questões colocadas pelo Jornal Económico.

A mesma fonte do ML ressalva que este ‘statement’ poderá ser atualizado ao longo do dia de hoje, dia 11 de março, em função da evolução da situação em torno do próprio coronavírus.