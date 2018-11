Crescimento a dois dígitos marca evolução em 2018

O ano de 2018 está a ser bastante positivo para o setor do financiamento especializado em Portugal, e particularmente para o renting, na medida em que tem vindo a registar um crescimento constante, de acordo com os dados da Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF).

Os mais recentes dados da associação, mostram que até ao final de setembro o renting foi responsável pela aquisição de 27.515 novas viaturas, o que reflete um aumento de 16,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Este número corresponde a uma produção de 536 milhões de euros, o que se traduz num crescimento na ordem dos 20,6% quando comparado com o volume reportado nos primeiros nove meses de 2017.

Já a frota automóvel de passageiros e comerciais gerida em renting contava até ao final de setembro com 112.508 viaturas, mais 7,9% do que no ano passado.

Importa recordar que no ano de 2017, o renting de viaturas em Portugal cresceu 2,8% relativamente ao ano anterior, ao formalizar 32.732 operações (26.670 com viaturas de passageiros e 6.062 com comerciais). Este valor correspondia a uma produção de 632 milhões de euros, ligeiramente acima do valor de 2016 (ano em que a atividade representou 624 milhões de euros).

O renting assumiu até ao final de 2017 a gestão de uma frota automóvel de passageiros e comerciais com 106.734 viaturas, denotando-se um crescimento de 7,3%, face às 99.510 viaturas registadas no ano precedente. Foi ainda registado um crescimento de 14% no valor das frotas automóveis geridas pelas rentings, totalizando 1,6 mil milhões de euros.

Neste contexto, a associação reforça que o setor do renting “tem sido um dos protagonistas da mobilidade em Portugal nos últimos anos, acompanhando as tendências do setor automóvel e da economia nacional”. Ainda em declarações ao Jornal Económico, a associação apresenta como previsões para o próximo ano, a continuidade da tendência de crescimento, “consolidando-se definitivamente como o principal promotor do acesso a viaturas mais eficientes e a novas soluções de mobilidade”.