Criadores da vacina russa querem pedido de desculpa por parte da Agência Europeia do Medicamento

Os criadores da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V, questionaram a transparência da Agência Europeia do Medicamento (EMA) após a entidade pedir para os países europeus não aprovarem o seu uso, revela a “Reuters”.

O pedido da agência veio da chefe do Conselho de Administração, Christa Wirthumer-Hoche, que aconselhou os 27 a não concederem uma autorização de uso de emergência enquanto a Agência Europeia do Medicamento ainda está a analisar a segurança e eficácia da vacina Sputnik V.

“Exigimos um pedido de desculpas público por parte de Christa Wirthumer-Hoche da Agência Europeia do Medicamento pelos seus comentários negativos sobre os estados da UE que aprovaram diretamente o Sputnik V”, lê-se na rede social Twitter. “Os seus comentários levantam sérias questões sobre uma possível interferência política na revisão da Agência Europeia do Medicamento”, disseram os responsáveis.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.

Atualmente a vacina Sputnik V já foi aprovada num total de 46 países, estando a ser utilizada para a vacinação dos cidadãos. A Hungria, a Eslováquia e a República Checa já se encontram a utilizar a vacina nos seus respetivos planos de vacinação, e a “Reuters” adianta que outros estados-membros já iniciaram negociações com a farmacêutica produtora da vacina russa.

Os criadores da vacina russa acusam a entidade europeia de adiar a revisão da Sputnik V durante “meses”, sendo que a Agência Europeia do Medicamento “não tem o direito de minar a credibilidade de 46 outros reguladores que reviram todos os dados necessários”, adiantam no Twitter.

Europeans deserve an unbiased review as was undertaken by 46 other countries. After postponing Sputnik V review for months, EMA does not have the right to undermine credibility of 46 other regulators that reviewed all of the necessary data.

