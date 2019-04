Crise dos combustíveis já chegou lá fora. Jornal inglês alerta fãs do Liverpool para problemas no regresso

A greve dos motoristas de matérias perigosas, convocada pelo Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e que decorre desde as 00h00 de segunda-feira, 15 de abril, já está a ecoar em diversos meios de comunicação social internacionais. Na terça-feira à noite o Governo decretou um período de crise energética e esta quarta-feira meios como a “Reuters“, “Independent” ou “El Confidencial” apontam para as graves consequências da paralisação da distribuição de combustíveis, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e Faro.

O espanhol “El Confidencial” escreve que o Governo declarou um estado de alerta pela crise energética devido à greve promovida pelo SNMMP e é necessário mobilizar militares e forças de segurança para garantir o abastecimento de combustível.

A crise energética decretada também obriga outros motoristas de veículos pesados ​​a ajudarem no transporte de combustíveis se solicitado pelas autoridades, dando prioridade aos veículos de socorro e emergência e de segurança no momento do reabastecimento, sublinha o jornal espanhol.

O inglês “Independent” colocou a questão nos constrangimentos sobre os aeroportos de Lisboa e Faro, citando um porta-voz da companhia EasyJet: “Seis voos entre o Reino Unido e Portugal hoje foram obrigados a fazer escalas na rota por causa do combustível”.

Um voo noturno de Faro para Londres parou no Porto e outro voo noturno de Faro para Bristol, Inglaterra, foi para Santiago, no noroeste de Espanha, para atestar. Outro voo da easyJet foi atrasado durante a noite na capital portuguesa. A partida da noite para Genebra foi adiada para a manhã de quarta-feira, diz a companhia, “devido a um problema de abastecimento em Lisboa”.

Também o regional “Liverpool Echo” escreveu sobre a paralisação dos motoristas de matérias perigosas para lembrar que os ingleses que estejam em Portugal, sobretudo os adeptos do clube de futebol Liverpool que estão na cidade do Porto, poderão ter dificuldades e sofrer atrasos no regresso à cidade dos Beatles.

“O aeroporto de Lisboa está a alertar os passageiros de que pode haver mudanças nos vôos devido ao fornecimento de combustível do aeroporto estar constrangido”, lê-se.