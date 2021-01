Descarga de votos antecipados atrasou início da votação em alguns sítios. Situação normalizada, diz CNE

As mesas de voto para as eleições presidenciais abriram hoje às 8H00, mas em algumas zonas do país a descarga dos votos antecipados atrasou o início da votação, levando à formação de filas, disse fonte da CNE à agência Lusa.

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), João Tiago Machado, as mesas de voto abriram em todo o país sem problemas de maior e sem qualquer caso reportado de boicote. As principais queixas prenderam-se com a descarga de votos antecipados, estando nesta altura a situação normalizada, adiantou.

Cerca das 9 da manhã, em Lisboa, junto à Reitoria da Universidade, o jornal Expresso noticiava uma fila que dava volta ao edifício, sendo idêntico o movimento na Escola Secundária de S. João do Estoril.

No centro de Lisboa, na Escola D. Filipa de Lencastre, a fila de pessoas dava a volta ao quarteirão e na Escola Secundária Luís de Camões, o antigo Liceu Camões, também se aglomeravam eleitores.