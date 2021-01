DGS desmente números de casos por Covid-19 que circulam nas redes sociais

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recorreu à rede social Twitter, esta quinta-feira, para desmentir os números que circulam nas redes sociais relativamente aos novos casos de infeção por Covid-19 de hoje.

“Os números que estão a circular nas redes sociais relativamente aos casos de Covid-19 em Portugal são falsos. A informação oficial é a que consta no boletim da DGS, que será divulgado ao início da tarde, como habitualmente, após um processo aprofundado de verificação”, esclareceu a Direção-Geral da Saúde numa publicação, esta manhã.

Os números que estão a circular nas redes sociais relativamente aos casos de COVID-19 em Portugal são falsos. A informação oficial é a que consta no boletim da DGS, que será divulgado ao início da tarde, como habitualmente, após um processo aprofundado de verificação. — DGS (@DGSaude) January 21, 2021

O alerta chega depois de, nesta quarta-feira, vários utilizadores nas redes sociais terem partilhado que as mortes no boletim epidemiológico da DGS de ontem iriam atingir as 290 mortes e sugerirem que hoje o número de casos confirmados iriam atingir um novo recorde.

De acordo com o documento enviado durante a tarde, o órgão liderado por Graça Freitas deu conta de 219 óbitos por Covid-19 e mais 14.647 casos confirmados. Tratou-se de um novo máximo registado desde o início da pandemia. Os dados também deram conta de um agravamento da situação em enfermaria e internamento em cuidados intensivos (UCI). Até ontem, existiam 5.493 internados (mais 202), dos quais 681 estão em UCI (mais 11).

Quanto ao número de casos recuperados, a DGS reportou mais 6.493 pessoas livres do vírus, totalizando 428.364 recuperações.