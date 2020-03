“É um sinal de esperança”. DGS confirma primeiro paciente a recuperar do Covid-19 em Portugal

Graça Freitas, responsável máxima da Direção Geral de Saúde, garantiu esta quinta-feira que uma das pessoas infetadas infetadas pelo Covid-19 recuperou após ter efetuado dois testes que determinaram esta situação clínica. Graça Freitas garantiu em conferência de imprensa que a recuperação deste doente “é um sinal de esperança”.

“Recuperado quer dizer clinicamente bem e com dois testes negativos efetuados em 48 horas. Não tem sintomas mas vai continuar a ser acompanhado”, realçou Graça Freitas.

Uma das primeiras pessoas internadas no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto, infetada pelo Covid-19 está curada, depois de dois testes positivos, adiantou hoje à Lusa fonte do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Sem revelar pormenores quanto à idade ou género, a fonte revelou apenas que o paciente foi um dos primeiros internados nesta unidade e que, depois de dois testes positivos, teve hoje alta hospitalar.