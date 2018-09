EDP oferece sete mil euros a ‘hackers’ que encontrem soluções para os problemas da empresa

A EDP lançou esta terça-feira uma plataforma em que torna públicos os dados operacionais de vários negócios em que opera, com o objetivo de desafiar a comunidade tecnológica a analisar dados da empresa e a criar soluções disruptivas. Os prémios para as equipas que encontrarem as melhores soluções para os problemas operacionais das turbinas eólicas vão até aos sete mil euros.

O projeto EDP Open Data, que inclui o desafio para hackers, foi anunciado no evento Hack The Wind, à margem da maior conferência mundial de energia eólica, Wind Europe, que começa esta terça-feira em Hamburgo, na Alemanha.

O site inclui dados técnicos de alguns dos parques da EDP Renováveis, eólicos e solares, que pode ser utilizado por qualquer pessoa para ver e analisar a produção de energia limpa, a disponibilidade das turbinas e painéis, as condições meteorológicas e outros dados técnicos do grupo EDP, segundo explicou a empresa ao Jornal Económico.

A EDP, em colaboração com a KIC InnoEnergy, lançou um hackaton à comunidade tecnológica que segue o evento: encontrar soluções para problemas operacionais das turbinas eólicas. Após este problema, o plano é disponibilizar dados de outras unidades de negócio do grupo, que está presente em 16 países, na geração, distribuição e comercialização de energia.

“Na EDP, acreditamos que a melhor forma de continuarmos a inovar é através da partilha do conhecimento. Com o EDP Open Data, queremos manter a estreita colaboração da EDP com a comunidade, promovendo a geração de conhecimento e soluções para as unidades de negócio do grupo”, afirmou António Vidigal, administrador da EDP Inovação, em declarações enviadas ao Jornal Económico.