Farmácias em Madrid querem testar toda a população da capital antes do Natal

O vice-presidente da comunidade autónoma de Madrid, Ignacio Aguado, pediu autorização ao governo de Sánchez para que as farmácias da cidade tenham autorização para realizar, de forma imedidata, testes antigénios ao novo coronavírus. O objetivo é que toda a população seja testada antes da quadra festiva.

De acordo com o “El País”, que cita, esta terça-feira, uma entrevista à televisão “La Sexta”, o vice-presidente defende que neste Natal está “muito em jogo” e que “o compromisso deve ser o de baixar a curva e evitar a perda de postos de trabalho”.

“Estamos a alcançar este objectivo pouco a pouco. Os testes de antigénios são uma das medidas que estão a funcionar. Queremos que o governo nos autorize a fazer testes em farmácias”, disse Aguado na entrevista.

O teste antigénio é o teste rápido que identifica partículas do novo coronavírus. Apesar de apresentar alguma eficácia, muitos apontam a debilidade em casos assintomáticos.

Da parte do governo, o ministério da Saúde espanhol já expressou em várias ocasiões ter receio de decretar uma medida semelhante, porém, Aguado argumenta que estas foram as mesmas autoridades que tiveram receio de avançar com a obrigatoriedade de um teste PCR negativo para que estrangeiros pudessem entrar no país.

“Mas finalmente concordaram. Disseram que não era possível diminuir o IVA sobre as máscaras e isso foi feito. Não há tempo a perder. Eu acho que é o caminho certo. Quanto mais testes fizermos, melhor influenciamos o objetivo final ”, destacou Aguado

Ignacio Aguado defende, assim, que a estratégia de testagem “massiva” está a funcionar, acrescentando que a capital espanhola é um dos bons exemplos de como controlar a curva pandémica. A capacidade de testagem em Madrid foi recentemente reforçada, sendo agora possível testar até cinco milhões de pessoas nas farmácias. “E se for necessário, compraremos mais”, assegurou o vicepresidente.

“Penso que é uma mensagem de tranquilidade para o povo de Madrid quando se trata de jantares de Natal”, disse, acrescentado que “a ideia está em cima da mesa” e que esperam a autorização do governo nacional para a executar.

Depois de ter sido a região mais afetada pela Covid-19, Madrid tem apresentado números animadores. Segundo o último boletim do ministério da Saúde, foram registados apenas 247 casos nas últimas 24 horas, numa zona que chegou a ter mais de três mil casos diários.

Em contraste com os números recentes, a zona que envolve a capital espanhola ainda é aquela que apresenta os números totais mais graves. Ao todo, mais de 330 mil pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus, o que representa mais de um quinto de toda a Espanha