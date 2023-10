Governo aceita repor 35 horas semanais a médicos do serviço de urgência

Na contraproposta enviada aos sindicatos, com quem reúne este domingo, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro compromete-se a consagrar o horário semanal de 35 horas aos médicos do serviço de urgência, e posteriormente aos médicos de outros serviços, mas destaca que “o devido descanso compensatório não pode implicar o prejuízo do cumprimento do horário de trabalho semanal”.

29 Outubro 2023, 11h08