Governo britânico avisa cidadãos que ainda é cedo para marcarem férias

O secretário dos Transportes britânico, Grant Shapps, está a aconselhar os cidadãos a não marcarem já as férias de verão por causa da evolução do vírus, revela a “BBC”. Shapps admitiu à publicação que não sabe “em que ponto de situação” o Reino Unido estará no verão, e que isso pode influenciar a existência de corredores aéreos.

O primeiro-ministro Boris Johnson admitiu a possibilidade de suavizar as medidas do confinamento no fim de fevereiro, embora sem qualquer promessa, mas sustentou que os cidadãos precisam de ser “um pouco mais pacientes”. O conservador membro do Parlamento, Charles Walker implorou a Johnson para “entregar algo por que a população anseie”.

“Tivemos férias de verão no ano passado quando não tínhamos vacina. Agora que temos as vacinas a serem administradas dizem-se para não marcarmos férias de verão”, apontou o membro conservador. “Sob as regras do confinamento, as viagens para férias são proibidas no Reino Unido, mas a quebra no número de casos de coronavírus alimentou as esperanças de um regresso à normalidade durante a primavera ou verão”.

O secretário dos Transportes admitiu não saber a resposta à questão das férias de verão, uma vez que ainda faltam alguns meses para a época alta. “Ainda é cedo para dar essa informação. O melhor conselho é: fazer nada nesta fase”, disse Grant Shapps.

O primeiro-ministro britânico admitiu, em conferência de imprensa, que já não faltava muito tempo para o mapa de recuperação contra a Covid que o gabinete em Downing Street idealizou. “Espero que seja possível obter mais clarificações até então”, acrescentando que entende “que as pessoas querem fazer planos agora”, de forma a conseguirem férias mais baratas.

Segundo dados disponibilizados pela entidade Statista, os turistas gastaram 19,5 mil milhões de libras (22,23 mil milhões de euros), enquanto os cidadãos britânicos gastaram 62,3 mil milhões de libras (71,02 mil milhões de euros) em viagens para o estrangeiro.