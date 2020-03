Governo decreta encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira

As escolas portuguesas vão encerrar a partir da próxima segunda-feira até ao fim do mês, de acordo com decisão do Governo, noticia esta quinta-feira a RTP.

Com esta decisão, tomada por precaução devido ao coronavírus, mais de dois milhões de alunos em todo o país vão ficar sem aulas durante algum tempo. Deste total de dois milhões, 1,2 milhões de alunos têm menos de 15 anos, o que poderá levar a que um dos pais tenha de ficar em casa para tomar conta dos seus filhos.

O Executivo estava reunido em Conselho de Ministros na manhã desta quinta-feira, mas a reunião foi interrompida para o primeiro-ministro receber os vários líderes partidários ao longo da tarde.

Mais tarde, às 20 horas, o Conselho de Ministros volta a reunir-se. Só depois é que o Governo anuncia ao país a sua decisão sobre as escolas.

“Vamos comunicar aos partidos a nossa orientação sobre esta matéria, quero ouvi-los. Esta noite iremos anunciar devidamente as medidas”, disse o primeiro-ministro esta quinta-feira.

“É preciso termos em conta que qualquer decisão não é isenta de consequências, não só relativamente à difusão epidémica, mas também relativamente à organização das famílias, ao que é o processo educativo, o processo de avaliação, que como sabemos não têm um fim previsível, há várias teorias sobre essa matéria, mas não há nenhuma informação sólida sobre essa matéria, temos de ter em conta não estamos a decidir sobre o que acontece amanhã e na próxima semana, mas a decidir sobre um período que pode ser relativamente indeterminado”, destacou o primeiro-ministro.

(em atualização)